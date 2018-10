Deltagere ved barnedåb lod hånt om basale kristne værdier

Vi forsager Djævelen og alle hans gerninger og alt hans væsen.

Sådan lyder det i trosbekendelsen. Men et par af deltagerne ved en barnedåb lod åbenlyst hånt om de mest fundamentale kristne værdier, da de lørdag aften kom i et voldsomt slagsmål i et festlokale på Pontoppidansvej i Helsingør.

Vagtchefen ved Nordsjællands Politi fotæller, at de to mænd stadig var i gang med slagsmålet, da politiet ankom til stedet. Begge blev anholdt, men den ene blev kort efter løsladt. Den anden var så påvirket og voldelig, at politiet så sig nødsaget til at tage ham med i politibilen.

Først efter at have sovet rusen ud i detentionen blev manden løsladt næste morgen.

»Når man ikke kan opføre sig ordentligt og har sådan en adfærd, så får det også konsekvenser,« siger vagtchef Ole Hestbæk til TV2 Lorry.

Han tilføjer, at de to voldelige festdeltagere har fået en bøde for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen.