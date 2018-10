Menneskerettighedsdomstol afviste tre danske fodboldfans

Det var helt i overensstemmelse med menneskerettighederne, at tre aarhusianske fodboldfans i 2009 blev frihedsberøvet. Det skete, mens Danmark mødte Sverige til landskamp i fodbold.

Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol har mandag afvist en klage fra de tre, som blev anholdt præventivt i over syv timer.

Kampen, der var et skæbneopgør om at komme med til VM i fodbold, blev spillet 10. oktober 2009. Jakob Poulsen scorede kampens eneste mål.

De tre aarhusianere mener, at frihedsberøvelsen var i strid med den europæiske menneskerettighedskonventions artikel 5 om frihedsrettigheder og sikkerhed.

Et centralt spørgsmål i sagen var, om politiet kunne begrunde en anholdelse - uden en sigtelse for lovovertrædelser - på over seks timer.

Seks timer er normalt den maksimale længde. Men det er muligt ifølge loven at forlænge anholdelsen, hvis det skønnes nødvendigt.

Menneskerettighedsdomstolen mener, at disse lange frihedsberøvelser var begrundede. Det samme er Retten i Aarhus og Vestre Landsret tidligere nået frem til.

- Domstolen fandt det godtgjort, at danske retter ramte den rette balance mellem klagernes frihedsrettigheder og vigtigheden af at undgå hooliganisme, hedder det i dommen fra Strasbourg.

Desuden lægger domstolen i Frankrig vægt på, at politiet, før der blev truffet beslutning om frihedsberøvelser, havde forsøgt at dæmpe gemytterne via dialog.

Politiet var 10. oktober forberedt på, at der kunne opstå uroligheder under den vigtige kamp. 186 betjente var sendt på gaden, blev det nævnt under en høring i Strasbourg tidligere på året.

En af de tre klagere havde ifølge politiet ingen billet til kampen.

Da sagen blev indledt ved Retten i Aarhus, var det den første om politiets præventive anholdelser af fodboldfans.