Havde ingen penge: Kvinde blev snuppet af DSB's billetkontrol 188 gange

188 gange blev en 24-årig kvinde over en periode på fire år nuppet af DSB's kontrollører.

Hver gang fik kvinden en bøde for at køre uden billet, men hun betalte ikke bøderne, og nu skylder hun DSB 149.300 kr.

Det skriver sn.dk på baggrund af dommen fra Retten i Helsingør.

Kvinden erkendte sig under retssagen skyldig og blev idømt en straf på 30 dages betinget fængsel. Straffen er også betinget af, at kvinden i et år lader sig være under tilsyn af Kriminalforsorgen, som skal vurdere, om hun har brug for psykiatrisk behandling.

Kvindens forklaring på de mange togture var, at hun »bare gerne ville væk«, skriver sn.dk. Hun havde dog ingen penge og kørte derfor uden billet med S-tog og regionale tog på Sjælland.

Det er uvist, om DSB nogensinde får de mange penge, som selskabet er gået glip af, fordi kvinden har kørt gratis. Retten i Helsingør henviste erstatningskravet til et civilt søgsmål.

Pendler blev taget uden billet 114 gange: Skal betale 90.000 kr. i erstatning

DSB har tidligere anmeldt passagerer, som ikke betaler for deres rejser, til politiet. I 2014 meldte selskabet ifølge Ritzau en kvinde i 30'erne, fordi hun hele 212 gange havde kørt med toget uden at betale.

Kvinden, som var kontanthjælpsmodtager og selv forklarede, at hun ikke havde penge til at købe en billet for, blev senere dømt til at betale 176.000 kr. i erstatning til DSB samt 60 dages fængsel.

Sidste år blev en mandlig pendler dømt til at betale 90.000 kr. i erstatning for at have taget toget 114 gange uden billet.

Rekorden for flest gratis togture går dog til en mand, som i 2015 ved Retten i Glostrup blev dømt for at kørt 928 gange i tog uden billet. Erstatningskravet mod ham beløb sig til 696.000 kr., som manden dog havde svært ved at betale, da han var hjemløs og ikke havde nogen penge.

I straffeloven står der, at den som "uden erlæggelse af den fastsatte betaling tilsniger sig adgang til befordring med offentligt samfærdselsmiddel" kan straffes med bøde eller fængsel op til seks måneder.