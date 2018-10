Mand og kvinde mistænkes for voldtægt af lille pige

En mand og en kvinde er lørdag i et grundlovsforhør sigtet for voldtægt af et barn.

Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi på Twitter.

Manden, der er 39 år, kommer fra Esbjerg, mens den 31-årige kvinde er fra Tønder-området.

Ifølge JydskeVestkysten, som er til stede ved grundlovsforhøret, skulle overgrebet have fundet sted den 16. oktober på en adresse i Esbjerg.

Her skal manden have forgrebet sig på en otteårig pige ved anden kønslig omgang end samleje, skriver jv.dk.

I straffelovens forstand er der altid tale om voldtægt, når man forgriber sig på et barn under 12 år.

Den 31-årige kvinde er ifølge jv.dk sigtet for at have overladt pigen til manden, selv om han tidligere er dømt for seksuelle overgreb.

De nægter sig begge skyldige.

Da sigtelsen var læst op, blev dørene til retsmødet lukket af hensyn til den videre efterforskning, og fordi politiet mener, at der er en medgerningsmand på fri fod, skriver jv.dk.