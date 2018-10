39-årig ringede 18.036 gange til ekskæreste - på tre måneder

Trods et forbud mod at tage kontakt ringede en 39-årig mand fra Holbæk flere gange over 1.000 gange om dagen til sin ekskæreste.

Stalking En systematisk række af kontaktforsøg og adfærd, som er uønsket og vedvarende, og som opleves grænseoverskridende og intimiderende for den udsatte.

Stalking kan foregå på mange forskellige måder. Adskilt kan hver enkelt handling synes harmløs, men set i en sammenhæng kan kontaktforsøgene opleves frygtskabende og forstyrrende.

Stalking kan f.eks. foregå i form af: Forfølgelse, overvågning, telefonopkald, beskeder, uønskede gaver, hærværk, trusler og digital chikane. Kilde: Dansk Stalking Center

Ved Retten i Holbæk erkendte den 39-årige torsdag at have ringet i alt 18.036 gange til ekskæresten i maj, juni og juli, skriver sn.dk.

Manden var ifølge mediet tiltalt for sammenlagt 61 forhold, heraf størstedelen for overtrædelse af loven om tilhold.

De mange tusindvis af opkald fandt nemlig sted i en periode, hvor den 39-årig havde et tilhold, der blandt andet forbød ham at tage kontakt til ekskæresten.

»Et tilhold betyder, at den person, der forfølger eller chikanerer dig, ikke må kontakte dig eller følge efter dig. Det betyder, at han eller hun hverken må henvende sig til dig personligt, mundtligt eller skriftligt, heller ikke ved e-mails, sms’er, beskeder via sociale netværk mv.,« fremgår det på Anklagemyndighedens hjemmesiden.

I retten forklarede manden blandt andet, at de mange opkald til ekskæresten skyldtes, at hun skyldte ham penge. Det nægtede ekskæresten dog var tilfældet.

Foruden at have overtrådt loven og tilhold erkendte den 39-årige også hærværk, men nægtede et forhold om, at han skulle have truet sin tidligere kæreste og dennes familie.

Det er uvist, hvornår der falder dom i sagen.

Ifølge en undersøgelse fra Justitsministeriet bliver over 100.000 danskere hvert år udsat for stalking.

»Stalking kan betyde tab af tryghed og kontrol over hverdagen og kan have voldsomme psykiske, fysiske og sociale konsekvenser for både udsat og udøver,« lyder det på Dansk Stalking Centers hjemmeside.