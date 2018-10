Dommer har fængslet mistænkt i sag om forsvundet mand

Nordsjællands Politi har anholdt og sigtet en mand for at have dræbt en 52-årig mand fra Birkerød, som har været forsvundet siden 18. september.

I et grundlovsforhør torsdag i Retten i Helsingør er den mistænkte, der er 49 år, blevet varetægtsfængslet i to uger, oplyser politiet.

I forbindelse med sagen finkæmmer politifolk torsdag en gård i Helsinge. Såvel kriminalteknikere som hunde er i arbejde på stedet, bekræfter politikommissær Henrik Gunst.

Den forsvundne er Lars Halvor Hermansen fra Birkerød. Han var sidst i kontakt med pårørende 18. september.

I begyndelsen mente såvel familien som politiet, at der kunne være sket en ulykke.

Men forleden udtrykte politiet frygt for, at Hermansen kunne være udsat for en alvorlig forbrydelse.

Den mistænkte i sagen sigtes også for narkotika. Ifølge Ekstra Bladet drejer sig om flere kilo amfetamin.

Imidlertid ønsker politikommissær Henrik Gunst torsdag eftermiddag ikke at svare på, om politiet tror, at narkotika kan være en forklaring på Hermansens forsvinden.

Den forsvundnes bil blev fundet 4. oktober.