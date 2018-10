Politiet advarer: Udenlandsk tyvebande kan være på spil i Nordjylland

Der kan meget vel være en omrejsende udenlandsk tyvebande på spil i og omkring Aars i Nordjylland.

Tyvene stjæler primært værktøj og andre dyre ting fra parkerede biler, oplyser Nordjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Her opfordrer man også borgere til at holde et vågent øje med mistænkelig adfærd og melde det til politiet, hvis man har mistanke om noget kriminelt.

»Man skal være opmærksom på, at de ikke nødvendigvis kører i udenlandske køretøjer. Vi har grund til at tro, at de bevæger sig rundt i danske biler,« siger vicepolitiinspektør Anders Uhrskov.

Tyverierne foregår enten ved, at gerningsmændene knuser en siderude og får adgang til køretøjet, eller ved at de skærer hul i døren under låsen. Politiet har fået anmeldelser om mindst fem tilfælde af sådanne tyverier fra varebiler i Aars.

»Og der kan komme flere til i de kommende dage i takt med, at folk kommer fra ferier og fridage,« siger Anders Uhrskov.

Nordjyllands Politi opfordrer til, at man tænker over, hvor man parkerer sin bil, at man holder værdigenstande skjult for nysgerrige øjne, at man mærker sit værktøj og skilter med det uden på bilen, samt at man skriver serienumrene ned.