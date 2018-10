»Massive styrker« indsat for at stoppe »voldsom brand« i dansk forlystelsespark - alle gæster evakueret

Onsdag aften har en brand ramt forlystelsesparken Bakken i Klampenborg nord for København.

Branden opstod i en restaurant på Dyrehavsbakken omkring klokken 20.30.

Samtlige gæster i forlystelsesparken blev kort efter evakueret.

Der er ikke umiddelbart nogen tilskadekomne, oplyser politiet.

Onsdag aften er der udbrudt en brand på Dyrehavsbakken i Klampenborg. Foto: Jacob Meisner Synnestvedt /Ritzau Scanpix 2018

Omkring klokken 22.10 skriver Beredskab Øst på Twitter, at der er indsat massive styrker til begrænsning af voldsom brandudbredelse på stedet.

Ritzau har talt med øjenvidne - Jacob Mesiner Caspersen - der var i forlystelsesparken, da branden brød ud.

»Der væltede sort røg og store flammer op fra en af restauranterne. Hele Bakken er blevet evakueret. Nu er her meget røgfyldt, og vi kan høre, at der kommer flere brandbiler. Vi har hørt, at ilden har bredt sig,« siger han.

I 2011 opstod der ligeledes en brand på Bakken, da nogle spilleboder stod i flammer.

Bakken er verdens ældste forlystelsespark. Det er første gang, at der er åbent i efterårsferien på Bakken.