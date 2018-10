En 28-årig mand fra Vejen-området er onsdag blevet varetægtsfængslet i fire uger efter et grundlovsforhør ved Retten i Esbjerg.

Han er sigtet for afpresning, frihedsberøvelse, vold, blufærdighedskrænkelse og trusler. Desuden sigtes han for at have udsat andres liv eller førlighed for nærliggende fare.

Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Det var en 27-årig kvinde, som manden bor sammen med, der meldte ham til politiet. Politiet modtog anmeldelsen tirsdag, hvorefter manden blev anholdt.

Hændelserne skulle være sket på deres fælles bopæl i weekenden.

Den sigtede nægter sig skyldig. Han har taget forbehold for at kære afgørelsen i forbindelse med varetægtsfængslingen.

Af hensyn til den videre efterforskning har politiet og anklagemyndigheden ikke foreløbigt yderligere oplysninger i sagen.