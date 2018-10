Politiet har i oktober registreret flere voldelige sammenstød mellem forskellige grupperinger i Holbæk, hvor der bl.a er blevet brugt knive. Og nu frygter man, at der kan være optræk til yderligere voldelige sammenstød.

Derfor har Midt- og Vestsjællands Politi nu besluttet at oprette en visitationszone i dele af centrum, oplyser politiet i en meddelelse.

»Baggrunden for beslutningen om etablering af visitationszonen er, at der efter politiets opfattelse er en øget risiko for, at der inden for den etablerede zones område foretages strafbare handlinger, som indebærer fare for personers liv, helbred eller velfærd,« lyder det fra politiet.

Bevæbnet med køller, knive og økser: To grupper tørnede sammen i masseslagsmål

Ifølge politiet er der en »meget anspændt stemning« i området, hvor man har oprettet visitationszonen, og grupperingerne har samtidig adgang til forskellige typer af våben.

Visitationszonen går rundt om dele af indre by samt Vangkvarteret. Kort: Midt- og Vestsjællands Politi

Søndag aften angreb en flok sortklædte personer et klubhus, der tilhører rockergruppen Bandidos på Østerstræde i Holbæk. Ingen personer kom noget til, men der blev kastet flere molotovcocktails mod huset.

Uro i Holbæk: Sortklædte mænd angreb rockerklubhus

Episoden var blot ét af flere sammenstød i byen.

»Det er en offentlig hemmelighed, at det har ulmet i byen de sidste 14 dage,« sagde kommunikationsmedarbejder Martin Bjerregaard fra Midt- og Vestsjællands Politi dengang til Ritzau.

I sidste uge stormede politiet rockergruppen Bandidos' klubhus og anholdt 13 personer i forbindelse med efterforskningen af et groft overfald. Tre af dem blev efterfølgende fængslet.