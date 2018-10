Købte diamanter, heste og ejendomme i Sydafrika: Krævede refusion for pladsbilletter til 30 kr. i Danmark

Som kontorfunktionær i Socialstyrelsen oppebar den svindelsigtede Anna Britta Troelsgaard Nielsen ikke en løn, som på nogen måde kunne matche hendes privatforbrug i form af investeringer i bl.a. heste og ejendomme i Sydafrika og Sverige. Hendes løn var 32.947 kr. om måneden svarende til en årsløn på godt 395.000 kr.

Det viser en aktindsigt, som Jyllands-Posten har fået i Socialstyrelsen.

Med pension lød hendes månedsløn på 37.889 kr.

I weekenden oplyste TV2, at Britta Nielsen tjente 27.000 kr. om måneden, men det var, da hun arbejdede på nedsat tid i Socialministeriet for nogle år siden. Hendes aktuelle løn, da sagen eksploderede i denne måned, er altså knap 33.000 kr. om måneden.

Britta Nielsen er mistænkt for at have svindlet for mindst 111 mio. kr. med penge, som var øremærket samfundets svageste grupper, de såkaldte satspuljemidler. Hun er efterlyst over hele verden og varetægtsfængslet in absentia. Bagmandspolitiet sagde mandag, at det har en god idé om, hvor hun gemmer sig. Pengene overførte hun ifølge Børne- og Socialministeriet til sin egen konto i Danske Bank gennem 16 år.

Hestehandleren fra Hvidovres utrolige fupnummer Britta Nielsen levede i 16 år med risikoen for afsløring på sin arbejdsplads i Socialstyrelsen, mens hun kanaliserede 111 mio. kr. beregnet til samfundets svageste over på sine egne konti.

Imens kommer der stadig nye oplysninger frem om Britta Nielsens brug af penge. Ekstra Bladet har bl.a. kunnet fortælle, at hun købte diamanter i Sydafrika for flere hundrede tusinde kroner, og at en ejendomsmægler i Sydafrika aldrig glemmer, hvordan hun uden at blinke, og uden at sælgeren havde skrevet under, betalte med en straksoverførsel for to grunde, som i dag ifølge officielle dokumenter tilhører en mand, som bagmandspolitiet har sigtet for groft hæleri i sagen. Sammenlagt kostede grundene ca. 2 mio. kr., oplyser ejendomsmægleren.

Hjemme i Danmark sad pengene ikke så løst. Således fremgår det af aktindsigten fra Socialstyrelsen, at Britta Nielsen sørgede for at få betalt alle udgifter, når hun rejste fra sin bopæl i Hvidovre til sin arbejdsplads i Odense. I forbindelse med møder i Odense fik Socialstyrelsen talrige gange lov til at refundere 30 kr., som Britta Nielsen havde lagt ud for en pladsbillet i toget. Og da hun den 1. marts 2017 skulle til medarbejderudviklingssamtale, fik hun refunderet 270 kr.

Socialstyrelsen afviser at give aktindsigt i Britta Nielsens disciplinære reaktioner, da hun ikke var chef.