52-årig forsvundet: Politiet kan ikke udelukke alvorlig forbrydelse

Den 52-årige Lars Halvor Hermansen var i kontakt med nogle pårørende om aftenen den 18. september. Siden har ingen hverken set eller hørt fra ham.

Det oplyser Nordsjællands Politi i en pressemeddelelse.

Politikredsen har derfor valgt at række ud til offentligheden for at få hjælp til at finde den 52-årige, der kommer fra Birkerød.

»Efterforskningen har indtil videre ikke kunnet udelukke, at der sket en alvorlig forbrydelse i forbindelse med Lars Halvor Hermansens pludselige forsvinden,« oplyses det.

Det tyder på, at Lars Halvor Hermansen befandt sig i eller omkring Farum, da han forsvandt. Han var kørende i en sort Seat Altea årgang 2007 med registreringsnummeret AX46542.

Bilen blev den 4. oktober fundet holdende på en parkeringsplads mellem Frederiksborgvej og Bagsværd Sø i Bagsværd. Ifølge et vidne skulle bilen formentlig have holdt på parkeringspladsen siden 30. september.

»Nordsjællands Politi søger vidner, der har set Lars Halvor Hermansen eller dennes køretøj i eller omkring Farum/Birkerød/Værløse op til eller omkring tidspunktet, hvor han forsvandt,« fremgår det af pressemeddelelsen.

Personer, som ligger inde med oplysninger i sagen, opfordres til at kontakte Nordsjællands Politi på tlf. 114. Det understreges, at politikredsen også gerne vil høre fra borgere, som ønsker at være anonyme.