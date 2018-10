Politiet: Gymnasieelev overfaldet og trampet på af 11 mænd

En ung mand på omkring 16 år blev fredag eftermiddag udsat for et overfald af en større gruppe unge, der både sparkede og trampede på drengen. Overfaldet fandt sted ved Albertslund Station.

Det oplyser politiet mandag i sin døgnrapport.

En patrulje fra Vestegnens Politi blev fredag kl. 15.30 kaldt ud til en anmeldelse om et voldsoverfald ved Albertslund Station. Her fandt betjentene den unge mand, der kunne fortælle, at han igennem de seneste par uger er blevet chikaneret af en person, når han skulle gå fra gymnasiet i Albertslund til stationen.

»Fredag blev drengen igen generet og endte med at blive sparket og trampet på flere gange af 11 drenge,« lyder det i politiets rapport.

Den unge mand tilkaldte selv politiet og blev efterfølgende kørt på skadestuen af sine forældre.

Personen, der mistænkes for chikane og overfald, beskrives af politiet som en mand med mellemøstligt udseende på omkring 16-18 år. Han er mellem 187 og 195 cm høj, spinkel og med sort mellemlangt hår, der er trukket tilbage og klippet helt kort i siderne.

Han har under flere af sammenstødene båret kasket og solbriller, mens han har været iført et træningssæt i farverne sort og pink samt sko fra Prada eller Louis Vuitton.

En af de andre mistænke voldsmænd beskrives som en mand på omkring 20-22 år med mellemøstligt udseende. Han er ifølge politiet mellem 175 og 180 cm høj, spinkel af kropsbygning og har sort, kort hår samt tyndt fuldskæg. Han var iført grå trøje og sorte bukser og talte dansk.

Københavns Vestegns Politi efterforsker nu sagen og leder i den forbindelse efter vidner, der har overværet overfaldet eller set noget mistænkeligt omkring gerningstidspunktet.

Har man oplysninger i sagen, kan politiet kontaktes på 114 eller 43 86 14 48.