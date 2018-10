Holbæk tager skridt til at lukke rockeres klubhus

Holbæk Kommune vil lukke et klubhus for Bandidos i byen. Kommunen har søndag indledt en proces, som indebærer, at folk med forbindelse til rockermiljøet ikke må samles i huset på Østerstræde, fremgår det af en pressemeddelelse.

Beslutningen kommer, få dage efter at politiet anholdt tre mænd i klubhuset i forbindelse med et groft overfald.

Tre rockere fængslet efter groft overfald

Politiet sigter de tre for farlig vold. Den ene er desuden sigtet for at ville dræbe en 18-årig mand i Nykøbing Sjælland. Da han stod ved et busstoppested, blev han overfaldet med en økse. Gerningsmændene var maskerede, har politiet oplyst.

Kommunen oplyser søndag, at man har sendt et samlingsforbud i høring. Høringen varer i otte dage. Hvis der ikke kommer nye oplysninger frem, agter kommunen at indføre forbuddet, som i første omgang gælder i tre måneder.

Bevæbnet med køller, knive og økser: To grupper tørnede sammen i masseslagsmål

Reaktionen skyldes en række hændelser, som skaber utryghed, lyder det fra borgmester Chrstina Krzyrosiak Hansen (S).

- Rockernes tilstedeværelse og de begivenheder, vi har været vidne til i den seneste tid, skaber utryghed i området. Det vil vi ikke acceptere, og derfor gør vi, hvad vi kan, for at sætte en stopper for det, siger borgmesteren i pressemeddelelsen.

I forbindelse med efterforskningen af overfaldet på den 18-årige stormede politiet tilholdsstedet på Østerstræde og anholdt i alt 13 personer. De tre førnævnte blev derefter fremstillet for en dommer, som varetægtsfængslede dem.

Ny lov i brug: Rockerlærling skal holde sig fra klubhuse

Kommunen har også tidligere forsøgt at lukke klubhuset på Østerstræde. En lovændring fra sidste sommer giver mulighed for et nyt indgreb, mener kommunen.

- Vurderingen har tidligere været, at loven ikke gav os den mulighed. Nu er situationen eskaleret, og utrygheden taget til, og det handler vi konsekvent på, forklarer borgmester Christina Krzyrosiak Hansen.