Spritnye stærekasser smadret i Aarhus

Kl. 00.41 natten til søndag blev to stærekasser på Grenåvej i det nordlige Aarhus udsat for groft hærværk, hvor bl.a. glaspladerne blev knust. Det oplyser Østjyllands Politis vagtchef Jens Rønberg til TV2 Østjylland.

Stærekasserne blev sat op den 8. oktober og nåede dermed kun at være i drift i seks dage. Det er Vejdirektoratet, der til daglig står for driften, og de skal nu undersøge, hvordan skaderne kan udbedres:

»Vi håber, vi kan nøjes med at indsætte nyt glas. Men det er kun få betroede medarbejdere, der har adgang til at komme ind i stærekassen og udskifte glasset,« siger Marianne Foldberg Steffensen, leder af Vejdirektoratets afdeling for trafiksikkerhed.

Hun kan endnu ikke oplyse, hvornår stærekasserne er tilbage i drift, eller hvad omkostningerne bliver.



Siden mandag den 8. oktober har to stærekasser haft til formål at få bilisterne på Grenåvej til at skænke farten. Lørdag nat blev de smadret. Foto: Jens Thaysen/ Ritzau Scanpix

Det er endnu ikke lykkes Østjyllands Politi at finde gerningsmændene bag nattens hærværk:



»Vi har ikke fundet nogen gerningsmænd, men vi er i gang med at efterforske det,« fortæller Jens Rønberg til TV2.

De ødelagte stærekasser var de eneste i Østjyllland, mens der over hele landet er opstillet 20 stærekasser.



Nye stærekasser udsat for hærværk

Det er ikke første gang, de bliver udsat for hærværk. Tidligere på måneden blev to stærekasser på Roskildevej i Albertslund udsat for hærværk med en jernstang.



Marianne Foldberg Steffensen, leder af Vejdirektoratets afdeling for trafiksikkerhed, understreger, at risikoen for hærværk er tænkt ind i fartkontrollernes konstruktion:

»Stærekasserne er hærværksbeskyttede, men det kan være svært at forhindre nogen i at lave hærværk på en kasse, der kun er 1, 4 meter høj,« siger hun.