33-årig varetægtsfængslet i sag om to voldtægter

Da dronning Margrethe og prins Henrik fejrede guldbryllup, begyndte Nationalbanken at sælge særlige mønter. Overskuddet var tiltænkt FN's Verdensmål, men en del af pengene endte efter møder og mailudvekslinger i en virksomhed, som uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers har været involveret i.

Politikerne lægger op til at lempe visitationskravene for at fylde de tomme senge på de 150 særlige pladser i psykiatrien.