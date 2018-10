Mand sigtet for at ville sætte ild til fitnesscenter, mens folk trænede

I august i år brød en mand en tidlig morgen ind i træningscenteret PMT Gym i Slagelse og hældte benzin ud over træningsmaskinerne, mens tre personer trænede i centret.

Én af de tilstedeværende i centeret skred til handling og fik fat i en pulverslukker, mens gerningsmanden stak af. Gerningsmanden blev med det samme eftersøgt, men det er først nu, at man har anholdt og sigtet en person.

Den 48-årige gerningsmand, som er fra lokalområdet, er nu sigtet for to tilfælde af hærværk samt forsøg på brandstiftelse, skriver TV Øst. Han har tilstået alle forhold og er blevet løsladt igen.

»Det skulle angiveligt være motiveret i konkurrencevirksomhed,« siger politikommissær Jens Christiansen fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.

Ejeren af fitnesscenteret, Søren Pokke, har på Facebook beskrevet, hvordan PMT Gym flere gange er blevet udsat for hærværk. Søren Pokke er sikker på, at det er den samme person, som har stået bag alle tilfældene.

»”Vores ven” tror tilsyneladende, at vi har relationer til en rockergruppe. Det vil vi gerne understrege, at vi IKKE har. Det har vi også en mistanke om, at vores ven godt ved, men at han igen kun gør det for at skræmme vores medlemmer væk,« skrev han den 23. september i år.