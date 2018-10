Endnu et bandemedlem anholdt for drabsforsøg

Københavns Politi har enholdt endnu en person for drabsforsøg i forbindelse med bandekonflikten.

Det skriver Københavns Politi i en pressemeddelelse.

Den 28-årige mand anses ifølge politiet for at have deltaget i den seneste bandekonflikt i Københav.

Manden blev anholdt torsdag og er nu sigtet for et drabsforsøg 17. september i år på en café på Amagerbrogade.

»Han er ligeledes sigtet for ulovlig våbenbesiddelse ved i tiden mellem den 22. og 26. september 2018 i Greve at have været i besiddelse af flere våben i form af pistol, automatriffel og pumpgun,« skriver politiet.

Den 28-årige mand bliver fredag klokken 13 fremstillet i grundlovsforhør.

Rapport om bandekonflikter: Fire blev dræbt og 65 såret på et år

Politiet oplyser i pressemeddelelsen, at han mistænkes for drabsforsøg på caféen, hvor han sammen med andre ledte efter personer, de var i konflikt med.

»Anholdelsen sker som led i Københavns Politis massive indsats for at komme bandekonflikten til livs,« siger Knud Hvass, der er leder af afdelingen for organiseret kriminalitet ved Københavns Politi.

Manden blev torsdag anholdt uden dramatik i Brøndby.

I september har der været flere skudepisoder i og omkring Storkøbenhavn. Ifølge politiet skyldes konflikten, at grupperingen Brothas i Mjølnerparken har splittet sig op.

Politiet har som modsvar oprettet visitationszoner flere steder og ved flere forskellige lejligheder anholdt personer med tilknytning til bandemiljøet.

Justitsminister Søren Pape Poulsen sagde i september, at politiet har mange midler til rådighed for at opklare forbrydelserne.

»Vi har midler til rådighed, og der findes ikke noget, vi ikke vil indføre, hvis det kan hjælpe politiet. Men det er ikke nye ting, vi har brug for, men alle de midler, vi har, skal have lov til at virke,« lød det fra justitsministeren.