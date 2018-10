Mistænkt for voldtægt er stukket af fra psykiatrisk afdeling

Fyns Politi efterlyste torsdag den 33-årige Ambrose Makabala, som er mistænkt i forbindelse med en fuldbyrdet voldtægt af en 22-årig kvinde.

Nu viser det sig, at den 33-årige forinden flygtede fra psykiatrisk center Sct. Hans i Roskilde. Det siger efterforskningschef Carsten Dichmann fra Fyns Politi til Ekstra Bladet.

Efterforskningschefen kalder sagen for »meget grov« og forklarer, at man har valgt at efterlyse ham med billede og navn, fordi han i forvejen er kendt for personfarlig kriminalitet.

Politiet arbejder ud fra en teori om, at den mistænkte er taget til København, hvor han torsdag aften befandt sig. Det vides ikke, hvor Ambrose Makbala befinder sig nu.

Voldtægten skete onsdag den 10. oktober på en privat adresse i Odense.

33-årig mand efterlyses i sag om voldtægt: Han betegnes som farlig

Ambrose Makabala beskrives ifølge Fyns Politi som 174 cm høj, muskuløs af bygning, sort kortklippet hår og brune øjne. Derudover har han en tatovering på halsen, hvor der står "Al Jas".

Hvis man ser den 33-årige mand, bør man kontakte politiet, lyder beskeden.

»Man skal ikke selv forsøge at tilbageholde ham,« skrev Fyns Politi torsdag i en pressemeddelelse.

Hvis man har oplysninger, der kan hjælpe Fyns Politi med at finde Ambrose Makabala, kan man ringe på telefon 114.