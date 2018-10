Mere slinger i Socialstyrelsen: Tre foreninger meldt til politiet for svindel

Socialstyrelsen har politianmeldt tre frivillige foreninger for svindel med offentlige midler, dokumentfalsk og overtrædelse af bogføringsloven. Det oplyser styrelsen i en pressemeddelelse.

De tre foreninger har sammenlagt modtaget 4,3 mio. kr. fra ansøgningspuljer på børne- og socialområdet til 25 projekter.

Sagen kort Socialstyrelsen har den 8. oktober 2018 bedt Københavns Politi undersøge, om der er grundlag for at rejse tiltale for overtrædelser af straffelovens §§ 289 a (svig i forhold til offentlige midler), 171 (dokumentfalsk) og 302 (overtrædelse af bogføringsloven) mod tre frivillige foreninger, som alle har modtaget midler fra ansøgningspuljer på børne- og socialområdet. Kilde: Socialstyrelsen

Den ene forening har i perioden 2014-2017 modtaget ca. 2,2 mio. kr., den anden forening har i perioden 2015-2017 modtaget ca. 1,2 mio. kr. og den tredje forening har i perioden 2017-2018 modtaget ca. 1,0 mio. kr., oplyser styrelsen i en pressemeddelelse.

Styrelsen oplyser ikke, hvilke foreninger der er tale om, men beskriver dem som foreninger, der har modtaget støtte til bl.a. ansøgningspuljen til frivilligt socialt arbejde (PUF), udlodningspuljen til særlige sociale formål samt ansøgningspuljen til sommerferiehjælp.

De tre sager har ifølge Socialstyrelsen ingen forbindelse til den verserende sag mod en 64-årig bortvist økonomichef, der er sigtet for underslæb for 111 mio. kr. over en 16-årig periode.

Direktøren for Socialstyrelsen, Birgitte Anker, oplyser, at de tre sager blev opdaget ved et rutinetjek.

»I forbindelse med en udbetaling til en af foreningerne opdager vi en uregelmæssighed, der fører til en nærmere undersøgelse af tilskud betalt til denne og to andre foreninger, hvor der tilsyneladende er nogle fællestræk. Vi beder derfor foreningerne om at dokumentere, at projekterne er gennemført korrekt. Da vi ikke har kunnet få det bekræftet, har vi nu indgivet en politianmeldelse. Vi samarbejder med politiet og er stærkt optaget af at komme helt til bunds i sagen.«