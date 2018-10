To biler er ramt af stenkast på motorvej ved Horsens

To biler er torsdag aften blevet ramt af sten, der er kastet fra broen, som fører Korningvej over Østjyske Motorvej.

- Der er tale om to separate episoder, der begge er sket på samme sted og på nogenlunde samme tidspunkt, nemlig omkring klokken 19.15, fortæller vagtchef Jesper Brian Jensen fra Sydøstjyllands Politi.

- Ingen er kommet til skade, men der er selvfølgelig skader på bilerne, fortsætter han.

Politiet har blandt andet arbejdet med hunde for at finde de sten, der blev kastet. Det betød, at motorvejen blev spærret mellem afkørsel 56b Horsens C og afkørsel 57 Horsens S.

Men omkring klokken 22.15 oplyser politiet, at motorvejen er åben igen, og at politiet er færdige med at arbejde på stedet.

Tidligere torsdag oplyste Rigspolitiet, at der nu er opsat kameraer på 30 broer rundt om i landet i et forsøg på at dæmme op for stenkast mod biler.

Desuden er der sat skjulte kameraer op på steder, hvor der ikke skiltes med kameraovervågning.

30 vejbroer overvåges: Stenkastere kan blive optaget med skjult kamera

Om der er kameraovervågning på Korningvej er uvist.

- Det kan jeg ikke sige noget om, lyder det fra Jesper Brian Jensen.

I de senere år har der været adskillige sager med stenkast fra motorvejsbroer.

Den alvorligste skete for to år siden, da den tyske familie Gosmann blev ramt af en betonflise på Fynske Motorvej. De var på vej hjem fra familieferie i Sverige.

Kvinden, der sad i bilen, blev dræbt på stedet, og manden blev invalid. Deres femårige søn slap med mindre skrammer.

Personen, der kastede stenen, er aldrig blevet fundet.