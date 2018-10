Flere kvinder med i svindelsag: Strækker sig til Sydafrika

Den store svindelsag, hvor 64-årige Britta Nielsen, Hvidovre, er sigtet for at have snydt sig til mindst 111 mio. kr. via sit arbejde i Socialstyrelsen, fortsætter med at udvikle sig.

Torsdag blev et retsmøde afholdt i Københavns Byret, hvor det kom frem, at politiet efterforsker to kvinder for hæleri i relation til Britta Nielsen-sagen. De er ikke sigtet for hæleri. Retten nedlagde navneforbud, hvad angår de to kvinder, og derfor kan deres relation til sagen ikke beskrives indgående. De to kvinder var ikke selv til stede ved retsmødet, men var repræsenteret af to advokater.

Samme eftermiddag skrev Ekstra Bladet, at Britta Nielsen for cirka 10 år siden – mens svindlen i Socialstyrelsen stod på – fik bygget et hus i Sydafrika tæt på Kruger Nationalpark. Det oplyser en kilde i området til avisen. Avisen skriver samtidig, at den er i besiddelse af dokumenter, som viser, at den 64-årige kvinde via sin søn skulle have investeret i to store jordplotter.

Jyllands-Posten er i besiddelse af dokumenter, som bekræfter, at sønnen ejer to grunde i området, men det har ikke været muligt at få bekræftet, at Britta Nielsen er direkte involveret.



Børne- og Socialministeriet, som tirsdag i denne uge fortalte om den massive svindel, har bestilt to eksterne undersøgelser, hhv. en revisor- og en advokatundersøgelse. De skal vise, hvordan svindlen kunne finde sted, samt om der kan placeres et ledelsesmæssigt ansvar.

Levede et dobbeltliv: Her er, hvad vi ved om svindel-sigtede Britta Nielsen Kvinden, som mistænkes at stå bag enorm svindel med offentlige midler, levede et dobbeltliv.

Udnyttede position

Britta Nielsen, som er bortvist fra sit arbejde, har været ansat i Socialstyrelsen siden 1977, men har ifølge ministeriet ikke haft ledelsesansvar. Hun var såkaldt superbruger i styrelsens it-systemer, og ifølge et dokument, som Ekstra Bladet har, udnyttede hun den position til at begå svindel.

Basalt set gjorde Britta Nielsens ifølge dokumentet det, at hun enten oprettede fiktive projekter og fiktive tilskudsmodtagere eller rettede kontonummeret, så pengene blev overført til hendes egen konto i stedet for til den faktiske beløbsmodtager. Bagefter rettede hun kontonummeret tilbage for at sløre sine spor.

Hestehandler fra Hvidovre

Samme dag, som det kom frem, at Britta Nielsen var mistænkt for millionsvindel, kunne Jyllands-Posten fortælle, hvordan hun har brugt mindst hundrede af tusinde kroner på heste i ind og udland. Hun oprettede stutteri i Danmark, og hesteaktiviteterne trækker tråde til både Tyskland og Holland.

I ugens løb er det kommet frem, at Britta Nielsen skal have overført de 111 mio. kr. til egne konti via mindst 274 overførsler. Svindlen toppede i 2010, hvor det samlede beløb nåede 15,4 mio. kr. Også andre år var beløbet over 10 mio. kr. Svidlen har stået på helt frem til år. Ifølge Børne- og Socialministeriet drejer det sig i 2017 om ca. 400.000 kr., mens beløbet i 2018 er opgjort til 100.000 kr.