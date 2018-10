Politiet får ny vejledning for digitale sexkrænkelser

Snart lander der i politiet et sæt nye retningslinjer for, hvordan politiet skal håndtere digitale sexkrænkelser.

Det fortæller centerchef i Rigspolitiets Nationale Cyber Crime Center (NC3) Claus Birkelyng.

- Det bliver en præcisering af, hvordan politiet skal være ofret i sagen behjælpelig i sagen med at komme i kontakt med de pågældende sociale medier og hjemmesider, siger han og tilføjer:

- Der er ingen tvivl om, at det er vanskeligt at komme i kontakt med nogle af dem. Derfor lyder tingene nogle gange nemmere, end det umiddelbart er. Nu går vi ind og siger, at hvis ofret ønsker politiets hjælp til det, skal vi have sat nogle retningslinjer op for det. Men der vil stadig være hjemmesider, som kan være meget svære at få kontakt med.

Torsdag i Politiken fortæller Sofie, en af de krænkede fra det omfattende Umbrella-kompleks, at hun føler sig svigtet af politiet. Hun ønskede at få videoerne af sig slettet, men alligevel blev de delt igen og igen.

Sexvideoerne fra Umbrella-komplekset blev allerede delt tilbage i 2015, hvor der også kørte en straffesag mod to drenge, der delte videoerne. Videoerne fortsatte dog med at blive delt.

Pige i omtalt sexvideo er skuffet over politiets passivitet

Linjechef for efterforskningen hos Nordsjællands Politi Lau Thygesen bekræfter over for Politiken, at politiet aldrig rettede henvendelse til hverken sociale medier eller andre hjemmesider, hvor materialet florerede.

- Set i bagklogskabens lys havde det været bedre, hvis man havde brugt mere tid på at se, om videoerne kunne opspores. Men på daværende tidspunkt var samarbejdet med Facebook ikke det samme, som det er i dag, siger han til Politiken.

I januar 2018 tog sagen en ny drejning, da lidt over 1000 unge blev sigtet for at dele videoerne. Siden er flere blevet dømt i by- og landsret for deling af børneporno og blufærdighedskrænkelser.

Claus Birkelyng fortæller, at det i dag er en tung proces, når politiet skal hjælpe ofret med at få fjernet krænkende videoer fra sociale medier.

- Der har været en antagelse om, at det nogle gange var nemmere, at ofret selv tog kontakt, fordi politiet skal indhente retskendelser, som skal igennem retsmaskineriet fra Danmark til det land, hvor hjemmesiden er hjemmehørende.

- Det er en meget tung proces. Derfor arbejder vi på en anden procedure, hvor vi måske med accept fra den forurettede i sagen beder politiet om at være behjælpelige, siger han.