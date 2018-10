Kan du genkende dem? To mænd på knallert påkørte cyklist og stak af

I slutningen af sidste måned blev en kvindelig cyklist påkørt af to mænd på en knallert i Silkeborg. Mens hun pådrog sig alvorlige skader, valgte de to mænd at flygte fra stedet.

Hændelsen skete den 28. september klokken 14.06 på Chr. 8.s Vej tæt ved Viborgbroen.

Mændene flygtede umiddelbart efter påkørslen fra stedet. Foto: Midt- og Vestjyllands Politi

Det er ikke lykkedes Midt- og Vestjyllands Politi at finde frem til de to gerningsmænd, hvorfor man nu har valgt at offentliggøre overvågningsbilleder, som viser de to mistænkte.

De to mænd kørte på en knallert af ukendt mærke og uden nummerplade. Efter påkørslen kørte de i retning mod Søtorvet, der ligger i centrum af Silkeborg.

»Knallerten kørte i den forkerte side af vejen og med høj hastighed,« oplyser politikredsen i en pressemeddelelse.

De to mænd beskrives som:

25-30 år

Almindelige af bygning

Føreren havde mørkt hår og var iført mørke bukser og sort jakke

Passageren var iført sort hue, mørke bukser og en mørk jakke med lyseblå felter

Personer, som kan genkende de mistænke, eller som ligger inde med oplysninger i sagen, opfordres til at kontakte Midt- og Vestjyllands Politi på tlf. 114.