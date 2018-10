39-årig dømt for racistisk opslag på sin egen Facebook-profil

10 dagbøder à 400 kroner.

Det er, hvad en 39-årig mand fra Aalborg er blevet idømt for at have lavet et racistisk opslag på sin Facebook-profil tilbage i oktober sidste år, skriver Nordjyske.

Paragraf 266b »Den, der offentligt eller med forsæt til udbredelse i en videre kreds fremsætter udtalelse eller anden meddelelse, ved hvilken en gruppe af personer trues, forhånes eller nedværdiges på grund af sin race, hudfarve, nationale eller etniske oprindelse, tro eller seksuelle orientering, straffes med bøde eller fængsel indtil to år.« Kilde: Danske Love

I opslaget, der var offentligt tilgængeligt, skulle manden have fremsat »makabre og truende ord mod muslimer«.

Selv har han i løbet af retssagen afvist, at han gjorde noget strafbart, men erkendt, at det var ham selv, der havde skrevet opslaget.

Han har desuden forklaret, at det i stedet skulle opfattes som et digt og ses som et kulturelt indspark.

Men Retten i Aalborg mente altså, at den 39-årige fremsatte trusler om vold mod muslimer og valgte at dømme ham efter den såkaldte racismeparagfaf i straffeloven, paragraf 266b.

Som udgangspunkt er straffen på 10 dagbøder for lav til, at den 39-årige kan anke dommen.

Men han vil overveje at søge Procesbevillingsnævnet om tilladelse til at anke dommen til landsretten alligevel, oplyser anklager Dorte Kvist Knudsen til Nordjyske.