Storkriminel fik nedsat straf i landsretten

Landsretten går imod byretten og idømmer 52-årige Danny Abdalla 12 års fængsel samt udvisning af Danmark for skyderi, voldtægter, overdragelse af kokain og våbenbesiddelse.

Det oplyser Vestre Landsret i en pressemeddelelse.

Sidste efterår idømte Retten i Holstebro ham forvaring, og det ankede Abdalla med det samme.

Han var tiltalt for i alt 38 forhold og er blevet dømt for 36 af dem.

Med onsdagens afgørelse er det tredje gang, at han får en udvisningsdom.

I 2003 blev han idømt otte års fængsel for narkokriminalitet. I 2012 blev han idømt et år og otte måneders fængsel for røveri.

Men udvisningsdommene har ikke kunnet effektueres, fordi der er mistanke om, at Danny Abdalla vil blive slået ihjel i hjemlandet, Libanon.

Som udvisningsdømt har han været pålagt en såkaldt meldepligt, hvor han dagligt skulle melde sig hos myndighederne.

Denne meldepligt har han ikke overholdt i perioden fra juni 2015 til oktober 2016, da han blev varetægtsfængslet.

Det er i den periode, at han har begået forbrydelserne, som har været omdrejningspunktet i sagen.

Da sagen blev behandlet ved Retten i Holstebro, var det specialanklager Lise Hebsgaard, der mødte. Og hun var rystet over mentalerklæringen, som var blevet forelagt Retslægerådet.

Rådet beskrev, hvordan risikoen for, at han ville fortsætte med at begå kriminalitet, var stor.

- Jeg har været anklager i mange år, og jeg har aldrig set så skræmmende en psykologundersøgelse, sagde hun dengang.

Men det synspunkt var Vestre Landsret altså uenig i. Retten mener ikke, at der er grundlag for at idømme ham den hårde foranstaltning forvaring.