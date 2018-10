Navn på mistænkt millionsvindler frigivet af retten

Den kvinde, som bagmandspolitiet mistænker for at have svindlet landets svageste for 111. mio. kroner, må omtales ved navn i pressen. Det har en dommer i Københavns Byret besluttet.

64-årige Anna Britta Troelsgaard Nielsen er varetægtsfængslet in absentia (uden at være til stede) efter et retsmøde, som blev holdt for dobbeltlukkede døre. Dermed er hun sigtet i sagen. Flere steder er hun blot nævnt som Britta Nielsen.

I retten begrundede dommer Jens Stausbøll sin kendelse med, at Britta Nielsen har haft en betroet stilling samt forbrydelsens grove karakter.

Tirsdag kom det frem, at hun er mistænkt for at trække 111 mio. kr. ud af Børne- og Socialministeriet ved at tage fra satspuljemidlerne. De midler, som ellers skulle gå til de mest socialt udsatte mennesker i Danmark.

Bagmandspolitiet (SØIK) har efterlyst hende internationalt. Hun menes at opholde sig i udlandet.

Britta Nielsens advokat, Nima Nabipour, har været i kontakt med hende. Han vil ifølge Ritzau ikke oplyse, hvor hun befinder sig.

Tirsdag kunne Jyllands-Posten fortælle, at der foran kvindens hus i Hvidovre gennem flere år har holdt dyrebare biler parkeret, herunder Mercedes, Audi og Range Rover. Desuden har kvinden drevet stutteri.

Naboer fortæller, at kvinden har holdt sig for sig selv, men at huset indpakket i overvågningsudstyr, som er af en anden kaliber, end man normalvis ser i området.

Børne- og Socialministeriet har iværksat to eksterne undersøgelse. En advokatundersøgelse og en revisorundersøgelse. De skal give et overblik over, hvordan det kunne lade sig gøre, at svindlen ikke blev opdaget, og om der kan placeres et ansvar.

Britta Nielsen er suspenderet fra sit arbejde i Børne- og Socialministeriet, hvor hun har arbejdet i mere end 40 år. Siden 1977. I 2017 modtog Britta Nielsen dronningens fortjenstmedalje i sølv for sit arbejde.