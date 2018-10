Indsat satte ild til celle i Vestre Fængsel

Jyllands-Postens fotografer er vidner til både hverdagen og livets store begivenheder. Følg med her og se et nyt danmarksbillede alle hverdage.

Politisk flertal klar til at nedsætte en arbejdsgruppe, der skal se på, om Danmarks Statistiks opgørelser over indvandrere og efterkommere er fyldestgørende.

En betroet medarbejder i Børne- og Socialministeriet mistænkes for at have snydt landets mest udsatte mennesker for ca. 111 mio. kr. Hun havde dyre biler i carporten og heste i ind- og udland.