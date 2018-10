En 71-årig østjysk kvinde kommer onsdag for Retten i Randers, hvor hun er tiltalt for vanrøgt af 61 hunde.

Andre sager En 71-årig kvinde fra Gjerlev ved Randers er tiltalt for vanrøgt af 61 hunde. Sagen indledes onsdag ved Retten i Randers og betegnes af Dyrenes Beskyttelse som den næststørste sag om vanrøgt af hunde. Her kan du læse om Gjerlev-sagen og andre større dyreværnssager. April 2018: Dyreværnet finder 21 afmagrede hunde hos en borger på Lolland. Dyrene havde ikke adgang til hverken mad eller drikke.

Februar 2017: Politiet finder 45 afmagrede og syge hunde på en landejendom ved Gjerlev mellem Randers og Hadsund. Desuden finder man 16 andre hunde, der blevet aflivet med slag og skud. Der rejses tiltale mod en 71-årig kvinde for vanrøgt af i alt 61 hunde samt for overtrædelse af våben- og hundeloven.

November 2016: 25 labradorer reddes fra et nordsjællandsk sommerhusområde. Flere af dem er udmagrede, har orm og ekstremt dårlig mave på grund af underernæring og vandmangel. Fire af hundene er senere blevet aflivet. Ejeren politianmeldes.

Maj 2015: Myndighederne finder 91 cockerspaniels i en kennel i Hyllinge ved Næstved, hvor de går rundt i deres egen afføring. Hundene har blandt andet diarré, orm og øjenbetændelse. De fjernes efterfølgende fra ejendommen. Sagen betegnes af Dyrenes Beskyttelse som den hidtil største sag om vanrøgt af hunde. Den kvindelige ejer af hundene idømmes 16. august 2017 30 dages betinget fængsel og må ikke holde hunde i tre år. Hun er dømt for grov behandling af 67 af de 91 hunde.

Januar 2013: 53 hunde reddes fra en kennel på Sjælland. En af dem går rundt med et brækket ben, mens andre har så store bylder i munden, at de ikke kan spise. Ejeren af kennelen får en bøde på 25.000 kroner og får forbud mod at have hunde i forbindelse med erhvervsbeskæftigelse. Kilde: Dyrenes Beskyttelse.

16 af hundene blev i februar 2017 fundet døde, efter at de var blevet aflivet med skud fra en salonriffel eller slået til døde.

En af hundene, tævehunden Lilli, havde en metalfjeder mellem tænderne og var forhindret i at indtage foder.

Mange af de overlevende hunde var afmagrede og syge, fremgår det af anklageskriftet mod kvinden.

Dyrenes Beskyttelse betegner sagen som den næststørste om vanrøgt af hunde.

Den overgås kun af en sag fra 2015 om vanrøgt af 91 hunde på en ejendom i Hyllinge i Næstved.

- Det er en virkelig grov sag, siger direktør Britta Riis, Dyrenes Beskyttelse.

Foreningen mener, at kvinden fra Randers har drevet en såkaldt hvalpefabrik.

Det er en ikkeregistreret virksomhed, hvor formålet er at fremavle et stort antal hvalpe, som handles udelukkende med profit for øje.

Den slags hvalpefabrikker er ifølge foreningen et stigende problem. Derfor har Dyrenes Beskyttelse taget et utraditionelt middel i brug for at få skovlen under lyssky hundehandlere:

- Vi har selv måttet ansætte en efterforsker for at få gravet i nogle af de her sager. Men reelt er det jo en opgave for politi og Fødevarestyrelsen, siger Britta Riis.

På et år har den private efterforsker opsporet 80 sager om formodede hvalpefabrikker. Det er sager, hvor ejeren mistænkes for at fremavle et stort kuld hvalpe udelukkende med profit for øje.

38 af disse sager er videregivet til Fødevarestyrelsen, mens fire sager er politianmeldt.

- Det er et kæmpestort problem og noget, myndighederne bør have vedvarende fokus på, mener Britta Riis.

Fødevarestyrelsen kørte en kontrolkampagne i 2017, hvor et veterinært rejsehold satte ind mod formodede hvalpefabrikker.

Men indsatsen var begrænset til tre måneder, og det er ifølge Britta Riis utilstrækkeligt.

Den 71-årige kvinde kræves idømt en fængselsstraf og frakendt retten til at have med dyr at gøre.

Det oplyser sagens anklager, Marianne Birch, Østjyllands Politi.

Det har ikke været muligt at træffe kvindens forsvarsadvokat for at høre, hvordan hun stiller sig til tiltalen.

Retten ventes at afslutte sagen på fredag.