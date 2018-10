14-årig døde til fest: Kærestens mor risikerer fængsel

Efter at have indtaget en blanding af receptpligtige piller, alkohol og euforiserende stoffer en lørdag aften i marts blev to 14-årige trætte.

De var kærester, og mens flere af deres venner fortsatte med at snakke, drikke og ryge i stuen på Østerbro i København, gik parret i seng.

Som aftenen skred frem, tjekkede pigens mor til de trætte teenagere.

- Jeg kan huske, at det var meget stressende, at jeg farede frem og tilbage cirka hvert tiende minut, har den 41-årige mor forklaret i Københavns Byret.

Her står hun tiltalt for at have efterladt de to teenagere i hjælpeløs tilstand. Natten til den 11. marts døde drengen af indre blødninger på grund af en rift i milten, men det er uvist, hvordan den skade præcis opstod.

Også pigen blev fundet livløs efter festen i morens lejlighed. Det lykkedes at genoplive hende, men hun er i dag svært hjerneskadet.

Onsdag ventes der dom i sagen, hvor retten afgør, om kvinden lod være med at tilkalde hjælp, selv om hun ifølge anklagemyndigheden havde indset, at børnene havde brug for det.

Som bevis for sin påstand har anklagemyndigheden ført en række beviser.

Blandt andet blev der vist en video, som blev optaget klokken 00.28 den fatale nat. Den var så voldsom, at retsformanden inden valgte at forvise alle tilhørere under 18 år fra lokalet.

Videoen viser den 14-årige dreng, der ligger på badeværelsesgulvet. Huden er bleg og gul, farven fra læberne er forsvundet, og kroppen ser stiv ud.

Også opkaldet til alarmcentralen klokken 01.20 blev afspillet.

En række unge, der var i lejligheden den pågældende aften i marts, har vidnet i sagen. Flere af dem har beskrevet den 41-årige kvinde som venlig, omsorgsfuld og hjælpsom.

De har dog også fortalt, hvordan den 14-årige dreng i løbet af aftenen blev svær at få kontakt til, kastede op og blev meget bleg.

Ifølge en 19-årig dreng, der betragter den 41-årige som sin "bonusmor", blev der ikke tilkaldt hjælp i tide, fordi kvinden frygtede, at de sociale myndigheder ville fratage hende forældremyndigheden, hvis de så, hvad der var sket.

Kvinden har i retten fastholdt, at hun forsøgte at tilkalde hjælp, så snart hun indså situationens alvor.

Onsdag argumenterer forsvarer og anklager for, hvordan de mener, dommen bør være.

Mens forsvareren ønsker frifindelse til sin klient, som nægter sig skyldig i tiltalerne. Anklageren oplyser til Ritzau, at han argumenterer for fængselsstraf til kvinden, men han vil ikke oplyse, hvor lang en straf han vil gå efter.