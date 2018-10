»Mit hjerte kan ikke bære det«: Tusinder slog alarm om vanrøgtede hunde i bil

»Hvis i ser denne bil, disse hunde - så vær søde at tilkalde politiet. Mit hjerte kan ikke bære det.«

Sådan skrev en kvindelig Facebook-bruger, Nannah Ley, søndag i et meget læst opslag om en bil, der kørte rundt i Rødovre fyldt med hunde, som ifølge Nannah Ley »sad i deres eget pis og lort«.

Knap 13.000 mennesker delte i løbet af få døgn opslaget, og flere reagerede igen, da bilen blev set et andet sted i Storkøbenhavn, stadig med hunde siddende i bilen.

Mange, inklusive Nannah Ley, har også kontaktet politiet med information om bilen og hundene, hvilket tirsdag førte til, at politiet kørte til Bernstorffsparken, hvor en gruppe mennesker forsøgte at spærre for kvindens bil.

Her konstaterede politiet, at der ikke var grund til bekymring.

»Det er Nordsjællands Politis vurdering, at hundene ikke har lidt overlast. For en sikkerheds skyld er Dyrenes Beskyttelses vagtcentral blevet kontaktet, og de er nu i dialog med kvinden om, hvorvidt hun ønsker hjælp til at få passet hundene,« skriver politiet i en pressemeddelelse.

Ifølge Nannah Ley gøede de cirka 16 hunde, der både talte hvalpe og voksne hunde, voldsomt, da hun sent lørdag aften opdagede bilen i Rødovre. Vinduerne var duggede, og hun kunne se, at hundene havde tisset og skidt på et af sæderne.

Hun ringede til politiet, som dog allerede var bekendt med, at kvinden kørte rundt med mange hunde i bilen, og derfor valgte ikke at sende en patrulje til stedet.

Nordsjællands Politi opfordrer i sin pressemeddelse til, at borgere, der er bekymrede for hundenes velfærd, »slår koldt vand i blodet«, og lader politiet og Dyrenes Beskyttelse om at klare sagen.