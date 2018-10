Overblik: Tidligere sager om svindel i det offentlige

En "betroet medarbejder" i Socialstyrelsen er mistænkt for gennem en periode fra 2002 til 2018 at have snydt det offentlige for cirka 111 millioner kroner.

De mange penge skulle egentlig have været udbetalt til projekter for udsatte borgere. Men i stedet overførte den 64-årige kvinde angiveligt pengene til sig selv.

Det er langt fra første gang, at ansatte i offentlige myndigheder har været anklaget i sager om svindel og underslæb. Læs om tidligere sager her:

Københavns Vestegns Politi sigtede i juli 2018 en tidligere ansat i Jobcenter Albertslund for at have svindlet med falske fakturaer for godt seks millioner kroner.

Ifølge Fagbladet 3F skrev manden i årene 2012-2015 store regninger for fiktive ressourceforløb. Regningerne skal være blevet sendt til falske firmaer, som var skabt til svindlen.

Østre Landsret straffede i maj 2018 en tidligere ansat i Skat med fængsel i fem år for korruption og fusk med udbytteskat. Hans ven blev idømt fire et halvt års fængsel.

Den 69-årige Sven Jørgen Nielsen nåede at være ansat i Skat i 46 år. Blandt andet som konsulent havde han ansvar for at godkende ansøgninger om udbetaling af udbytteskat. Det var i den forbindelse, at hans gode ven fik 37,4 millioner kroner på et falsk grundlag.

Selv fik Sven Jørgen Nielsen cirka to millioner kroner i bestikkelse for besværet.

I efteråret 2015 blev en tidligere regnskabsmedarbejder i Københavns Kommune idømt tre års fængsel for underslæb, bedrageri og dokumentfalsk. Medarbejderen, den 50-årige Erling Smith, svindlede over en periode på 13 år for 17,7 millioner kroner.

- Jeg kom ind i en ond spiral. Jeg startede, fordi jeg manglede penge. Jeg brugte penge til et enkelt sommerhus, en bil, rejser, sagde den tidligere bogholder i Retten på Frederiksberg i forbindelse med sin tilståelse.

Under en ransagning af mandens lejlighed fandt politiet blandt andet flere dyre ure og over fem millioner kroner i kontanter.

Gentofte Kommune fyrede i august 2014 en administrativ medarbejder i kommunens tandpleje. Kvinden mistænkes for at have brugt 4,7 millioner kroner fra tandplejens konto til private formål.

I forbindelse med en tjenestesamtale erkendte kvinden, at hun kort efter sin ansættelse i sommeren 2009 indledte det ulovlige foretagende.

