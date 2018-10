Ingen blev ramt af tre skud i Brøndby Strand

Københavns Vestegns Politi oplyser, at der mandag aften efter alt at dømme blev affyret tre skud mod en person i Brøndby Strand. Ingen blev ramt.

Politiet siger, at den foreløbige efterforskning peger i den retning, men uden at komme nærmere ind på, hvad det nøjagtig dækker over.

To biler er fundet brændt af i Hvidovre. Politiet mener, bilerne har forbindelse til skyderiet.

Det var klokken 20.58, at politiet modtog en anmeldelse om skyderi i Tybjergparken i Brøndby Strand. Ifølge politiets oplysninger blev to biler set køre fra stedet. En Citroën Cactus og en mindre grå bil.

Politiet oplyser, at man efterforsker ud fra flere teser, og derfor er det for tidligt at sige noget om, hvorvidt skyderiet er banderelateret.

Lidt længere mod sydvest i politikredsen, i Ishøj, har politiet tidligere oprettet en såkaldt visitationszone. En sådan zone er der også i Hundige, som ligger lidt længere mod sydvest.

Politi undersøger anmeldelse om skud i Brøndby Strand

Disse zoner er begrundet i en konflikt i den københavnske bande Brothas, som ifølge politiet er blevet delt i to. Opgøret mellem de to fraktioner har angiveligt bredt sig til Københavns Vestegn og Greve Kommune.

Hos Københavns Vestegns Politi er der i forlængelse af skyderiet blevet udkommanderet to rullende politikontorer - politiet selv kalder dem for "mobile politistationer".

Derudover har politiet indsat såkaldt "tryghedsskabende" patruljer i området.

- Vi har sat store ressourcer ind på at opklare dette skyderi og opretholde trygheden i området. Derfor er både vores efterforskere og lokalpolitiet massivt tilstede i de berørte områder i dag.

- Dette uvæsen skal bringes til ophør, siger politidirektør Kim Christiansen i en pressemeddelelse.