Bagmandspolitiet jagter ældre kvinde for storsvindel i styrelse

En 64-årig kvinde er internationalt efterlyst i forbindelse med sag om underslæb i Socialstyrelsen for over 100 millioner kroner. Det oplyser Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet, også kendt som Bagmandspolitiet.

Kvinden er efterlyst gennem det internationale politisamarbejde Interpol.

- Der er tale om en meget alvorlig sag. Den mistænkte er lige nu på fri fod i udlandet, og derfor er vi i tæt dialog med internationale samarbejdspartnere, så hun forhåbentlig hurtigst muligt kan blive anholdt og overdraget til os, siger statsadvokat Morten Niels Jakobsen i en pressemeddelelse.

Svindlen er foregået over en periode fra 2002 til 2018. Bagmandspolitiet mener, at kvinden over årene har stukket tilskudskroner til udsatte grupper i egen lomme.

Anklage: "Betroet medarbejder" på 64 år har svindlet for 111 mio. kr. i styrelse

- Alt tyder på, at den pågældende har benyttet sig af en disciplineret og systematisk fremgangsmåde i sin svindel, siger Morten Niels Jakobsen.

- Vi er dog allerede et godt stykke med efterforskningen, og vi har et fint billede af, hvad der konkret er sket og hvornår. Næste skridt er at få kvinden anholdt og undersøgt nærmere, om der er grundlag for et strafferetligt ansvar, siger han.

Ifølge Bagmandspolitiet har kvinden blandt andet begået underslæb ved at overføre pengene til andre konti, end de var tiltænkt.

Socialministeren om omfattende svindelsag: »Kontrollerne har svigtet i uhørt grad«

Underslæb er en blandt flere former for berigelseskriminalitet i straffeloven. I særligt grove sager kan underslæb straffes med fængsel i op til otte år.

Der er tale om underslæb, når man tilegner sig noget - for eksempel penge - som tilhører en anden, mens det er i ens varetægt.