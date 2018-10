Østeuropæiske smykketyve med dansk forbindelse fanget

En slags europæisk turné er slut for en bande af serbere og montenegrinere, der har lavet en række dyre smykketyverier. Ifølge det østrigske indenrigsministerium er en bande på syv personer blevet optrevlet.

De syv mænd har stået for tyveri af ure og smykker for en værdi af syv millioner euro - hvilket svarer til lidt over 50 millioner kroner. Tyverierne har stået på fra 2016 til april i år. De er sket i Danmark, Østrig og Schweiz.

Derfor har politiet i Danmark, Østrig, Schweiz, Serbien og Montenegro ifølge ministeriet i Østrig samarbejdet om efterforskningen.

Banden har ifølge Østrigs indenrigsministerium forbindelse til et netværk kaldet Pink Panther-netværket. Navnet er en henvisning til filmkomedierne af samme navn.

Ifølge Europol stammer netværket fra det vestlige Balkan. Siden 1990'erne har netværkets grupper angiveligt stået bag store tyverier i Europa, Japan, USA og De Forenede Emirater.

For den gruppe, som er blevet optrevlet, blev et tyveri i Schweiz enden. Gruppen løb med værdier for 2,8 millioner euro i den schweiziske alpeby Samnaun, som nok bedst er kendt som skisted.

Fordi byen kun har et begrænset antal veje ned, lykkes det schweiziske politi at fange fire af gruppens medlemmer. Resten af gruppen blev pågrebet, da en mistænkelig mand undersøgte smykker i den østrigske by Klagenfurt.

Udover de syv anholdte er yderligere syv personer fra Pink Panther-netværket eftersøgt.