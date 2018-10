Overblik: Ubådssagen fra drab til endelig dom

Ubådsbyggeren Peter Madsen blev i september idømt fængsel på livstid for at have dræbt og mishandlet journalisten Kim Wall.

Dermed stadfæstede Østre Landsret en tidligere dom fra Københavns Byret.

Mandag oplyser Madsens forsvarer, at de ikke forsøger at få livstidsstraffen behandlet i Højesteret for at få mildnet straffen.

Få overblik over sagens forløb: