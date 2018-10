Vestjyske betjente skal kunne gøre karriere inden for forebyggelse

Det glæder politidirektør Jens Kaasgaard, Midt- og Vestjyllands Politi, at der igen skal fokus på det forebyggende politiarbejde.

Justitsminister Søren Pape Poulsen (K) lægger med udspillet "Nærhed og tryghed" op til, at det nære politiarbejde opprioriteres med 150 mand ekstra.

Desuden skal mobile politistationer ud i alle politikredse og skabe synlighed og tryghed hos borgerne.

- Det er mange gode initiativer, der nu samles under én hat, siger Jens Kaasgaard.

Udspillet adresserer et område, der ifølge Jens Kaasgaard har været lidt forsømt de senere år: Det forebyggende arbejde.

- Vi har måttet prioritere ret kraftigt, idet vi har måttet afgive op til 100 betjente til andre opgaver.

- Der hvor vi har kunnet prioritere, har været omkring forebyggelse. Så det har været under pres, kan man sige, siger Jens Kaasgaard.

Udspillet betyder, at Midt- og Vestjyllands Politi opretter en ny afdeling, der netop har fokus på forebyggelse.

- Vi får tilført ekstra ressourcer, som gør, at vi kan danne et fagligt miljø og skabe en karriereretning inden for det forebyggende politiarbejde, siger politidirektøren.

Han tror på, at det vil gøre en forskel.

- Hvis vi gør det rigtigt, så kan det hindre, at fødekæden udvides, og at vi får færre kriminelle, siger han.

Den midt- og vestjyske politikreds har allerede iværksat flere af de initiativer, som justitsminister vil rulle ud til hele landet.

Det gælder eksempelvis den mobile politistation og ordningen med, at borgerne kan anmode om en betjent til eksempelvis færdselskontrol eller et indbrudsforebyggende besøg.

- Der er 250 borgere, der har bedt om en fartkontrol. Og det har vi langt hen ad vejen kunnet imødekomme.

- Vores mobile politistation har også været en succes, som vi meget gerne vil bygge videre på.

- Den er ude at køre cirka to gange om ugen. Men vi vil gerne ud med den oftere. Det har en ret stor effekt, når man kommer rundt med den, siger Jens Kaasgaard.

Endelig vil Midt- og Vestjyllands Politi nu også ansætte en såkaldt borgerrådgiver, der skal hjælpe borgerne til at finde vej gennem systemet.

Eksempelvis hvis de har været vidne til en ulykke eller har brug for at få oplysninger om, hvor langt deres sag er i systemet.

Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi skal i gang med et lignende projekt, og sammen skal de to politikredse indsamle erfaringer, inden ordningen rulles ud på landsplan.