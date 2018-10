PET-chef griller sin forgænger i retten: »Jeg har brugt mange timer på at tale med andre tjenester om den her bog«

I Københavns Byret udspiller der sig i dag et scenarie, som ikke er set før i dansk efterretningshistorie. I vidneskranken sidder den nuværende chef for Politiets Efterretningstjeneste (PET), Finn Borch Andersen. Han er indkaldt af anklagemyndigheden til at vidne i sagen mod den tidligere PET-chef Jakob Scharf, som er tiltalt for at bryde sin tavshedspligt.

I bogen ”Syv år for PET”, som blev udgivet i oktober 2016, står 28 passager, som anklagemyndigheden mener, var fortrolige, da Jakob Scharf videregav dem til bogens forfatter, Morten Skjoldager. Jakob Scharf risikerer to års fængsel.

Ifølge Finn Borch Andersen har det givet PET problemer, at Jakob Scharf medvirkede i bogen.

»Jeg har brugt mange timer på at tale med andre tjenester om den her bog.«

»Vi har brugt betydelige ressourcer på, at forklare andre tjenester, hvad det var der skete, netop for at genskabe den tillid, der skal være for at dele oplysninger mellem efterretningstjenester,« siger Finn Borch Andersen.

Jakob Scharf er tiltalt for at have videregivet fortrolige oplysning fra sin tid som PET-chef i bogen "Syv år for PET". Foto: Jeppe Bøje Nielsen/Ritzau Scanpix

Anklageren spørger Finn Borch Andersen om fortrolighed i forhold til kilder, operationer og arbejdsmetoder i PET, og svaret fra PET-chef har hver gang samme konklusion.

»Jeg tror ikke, jeg kan slå godt nok fast, hvor vigtigt fortrolighed er for en efterretningstjeneste,« siger Finn Borch Andersen under anklager Jakob Berger Nielsens afhøring af ham.

»Hvis der ikke er fortrolighed om, hvordan en efterretningstjeneste arbejder, så tørrer vores oplysninger ud,« siger han.

Han eksemplificerer og siger, at hvis udenlandske samarbejdspartnere oplever, at de oplysninger, de giver til PET, bliver givet videre derfra, vil samarbejdspartnerne måske ikke arbejde sammen med PET i samme grad fremover. Det samme gælder kilder, siger Finn Borch Andersen.

I bogen omtaler Jakob Scharf bl.a. forholdet til den belgiske og den pakistanske efterretningstjeneste.

»Det kan også have alvorlige konsekvenser for PET, hvis fortrolige oplysninger om kilder bliver offentliggjort. Udover at det kan have nogle alvorlige konsekvenser, for den enkelte person, som har givet oplysninger til PET, kan det have den effekt på vores arbejde, at det kan være svære fremover at få kilder,« siger Finn Borch Andersen.

Sagens anklager, Jakob Berger Nielsen. Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix

Anklager Jakob Berger Nielsen drejer afhøringen ind på selve bogen og Jakob Scharf. Han spørger Finn Borch Andersen, om man som tidligere PET-chef overhovedet vil kunne vurdere, hvad der må opfattes som fortrolig eller ej, når man ikke længere er i PET.

»Fem minutter efter man er gået ud af døren og som tiden går, vil man få vanskeligere og vanskeligere at vurdere, hvad de oplysninger, man giver videre, vil have af konsekvenser for tjenesten,« siger Finn Borch Andersen.

Jakob Scharf fratrådte i PET i 2013, tre år før bogens udgivelse. Finn Borch Andersen tiltrådte selv i 2016.

Finn Borch Andersen siger, at man ikke har det fulde billede længere, når man har forladt PET, og at der kan være sket afgørende ændringer i forhold til samarbejdspartnere, kilder og arbejdsmetoder.

Tidligere under sagen har Jakob Scharfs forsvarer, Lars Kjeldsen, gjort opmærksom på, hvordan flere af de oplysninger, som Jakob Scharf kommer med i bogen, har været fremme i andre skrivelser, i retssager eller i PET’s egen udtalelser omkring konkrete sager.

Afhøringen af Finn Borch Andersen fortsætter hele onsdagen.

