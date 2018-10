Tre personer er kommet kritisk til skade i motorcykelulykke

Danmark befinder sig pludselig i et storpolitisk dilemma med bånd til bl.a. USA og Saudi-Arabien.

Med fem løb tilbage er det snart sidste udkald for Vettel, der er eneste reelle trussel.

Der kan i næste uge forventes et højtryk, der vil betyde højere temperaturer.

EU prioriterer ny strategisk handelsaftale med Kina højere end forsøget på at presse Kina på demokrati og menneskerettigheder.

Kinesisk megaprojekt blev kaldt et fatamorgana:

Præsidenten er "100 procent sikker" på, at Christine Blasey Ford har udpeget den forkerte mand bag overgreb.

Først onsdag regner efterforskningsleder at få svar på, hvorfor 42-årig kvinde døde efter vold på hotel.

Det er endnu uvist, hvad der har været årsag til ulykken. Det er ved at blive undersøgt, oplyser Simon Skelkjær.

Politiet formoder, at uheldet med de to ATV'er er sket i forbindelse med selskabet.

I dette område har de tre personer, der alle er fra lokalområdet og kender hinanden, deltaget i et selskab lørdag aften.

Uheldet er sket på Industrivej vest for Nykøbing Mors.

- De to kvinder er kritisk tilskadekomne. Manden skal undersøges, men vurderes ikke umiddelbart at være kommet kritisk til skade, siger Simon Skelkjær.

En mand kørte den ene ATV med en kvinde bagpå, mens en kvinde kørte den anden. Men pludselig støder de to køretøjer sammen, oplyser vagtchefen.

Politiet modtog klokken 03.30 anmeldelsen om et trafikuheld, hvor to firhjulede motorcykler, ATV'er, var stødt sammen.

Tre personer i 30'erne er natten til søndag kommet alvorligt til skade under et trafikuheld i Nykøbing Mors.

En mand og to kvinder er lørdag nat kommet alvorligt til skade ved Nykøbing Mors, hvor de kørte på to ATV'er.

Latinamerikas største demokrati vælger søndag ny præsident i et valg, som iagttagere kalder det mest polariserede og afgørende i Brasiliens unge demokratiske historie.

Man kan ikke sige tango uden også at sige Argentina og i hovedstaden kan man opleve dansen både som deltager og tilskuer.

To virksomheder, der producerer eksklusive plankegulve og kompromisløse snedkerkøkkener, er rykket ind i det ikoniske Aarhus-byggeri Mejlborg.

Volkswagen viser den nye platform, som skal danne basis for en massiv satsning med hele 10 mio. nye elbiler i den kommende årrække.

