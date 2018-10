Fyns Politi får tip om stenkast flere gange om ugen

Når telefonen ringer hos Fyns Politi, er det ofte borgere, der henvender sig med informationer om stenkast.

Alligevel mangler det afgørende tip fortsat i en række sager.

Det oplyser vicepolitiinspektør Richardt Jakobsen.

- Vi får henvendelser - måske ikke dagligt, men i hvert fald flere gange om ugen - fra folk, der har informationer om hændelser med stenkast, siger han.

Ifølge Jakobsen er det især, når der har været bragt historier i pressen, at telefonerne kimer. Og henvendelserne kan både indeholde informationer om nylige sager samt stenkast måneder eller år tilbage.

- De ting, vi har i pressen, giver stof til eftertanke, og så kan folk lige pludselig komme i tanke om, at "Hov, den 21. august 2016 var vi da der, og det har vi glemt at melde ind", siger Richardt Jakobsen.

Netop 21. august for to år siden blev en sort Seat Leon ramt af en 30 kilo tung betonflise, som blev kastet fra en bro over Fynske Motorvej.

I bilen sad den tyske familie Gosmann på vej hjem fra familieferie i Sverige. Flisen dræbte moren på stedet, invaliderede faren, mens deres femårige søn slap med mindre skrammer.

Sagen er bare én i stakken af uopklarede sager om stenkast på Fyns Politis bord. Senest blev en genstand 28. august kastet fra Ravnebjerggydens vejbro, der går over Fynske Motorvej. Ingen blev ramt.

I samtlige sager er politiet rykket ud for at sikre spor, men det afgørende tip udebliver endnu.

- Sporene har ikke som sådan givet noget resultat, og tippene har heller ikke ført til nogen gerningsmænd. Det er der, vi er nu, siger Richardt Jakobsen.

Alle opkald og henvendelser bliver noteret, og hvis en borger bringer nye informationer til bordet, bliver vedkommende kaldt ind på stationen til afhøring, oplyser vicepolitiinspektøren.

Han har på stående fod ikke tal på, præcis hvor mange sager Fyns Politi har liggende om stenkast. Han tror dog fortsat på opklaring.

- Henvendelserne er med til at stykke et billede sammen, så det er vi taknemmelige for. Vi undersøger løbende, og så må vi se, om det fører til en gerningsmand eller gerningsmænd, siger Richardt Jakobsen.