Kurator har politianmeldt 11 Copenhagen Lions-bestyrelsesmedlemmer

I januar gik den nu tidligere ishockeyklub Copenhagen Lions, der spillede i den næstbedste danske række, konkurs.

Efterspillet derfra er nu endt med, at 11 tidligere bestyrelsesmedlemmer i klubben er blevet politianmeldt.

Det oplyser advokat Morten Bjerregaard fra Bjerregaard Advokatfirma, der af Sø- og Handelsretten er blevet udpeget som kurator i konkursboet, til Ritzau.

- De er blandt andet politianmeldt for pligtforsømmelse efter straffeloven, efter at Københavns Kommune som tilskudsgiver har anmeldt et tab på mere end syv millioner kroner.

- Misbruget af tilskudsmidler er sket som følge af en total mangel på økonomistyring fra klubbens side, hvorfor revisor også nægtede at godkende regnskabet, siger Morten Bjerregaard, der som kurator skal sørge for mindst muligt tab for kreditorerne.

Han ønsker ikke at oplyse navnene på de 11 bestyrelsesmedlemmer, men understreger, at det ikke drejer sig om alle tidligere medlemmer af bestyrelsen i Copenhagen Lions.

Håbet er nu, at politiets indsats kan kaste yderligere lys over sagen.

- Politiet har nogle midler, som vi som kreditorer ikke har. Hvis jeg for eksempel får nogle oplysninger om, hvor noget udstyr befinder sig, må jeg ikke som kurator tage ud og lave en privat ransagning.

- Som kurator har jeg pligt til at give politiet informationer, og derfra er det så op til politiet at efterforske sagen. Anklagemyndigheden beslutter så, om der skal rejses en straffesag, siger Morten Bjerregaard.

Han tvivler dog på, at politianmeldelsen vil kaste noget af sig, fordi politiet efter hans opfattelse prioriterer ressourcerne andre steder.

- Selv om sagen vedrører store tab for det offentlige, har jeg ikke de store forhåbninger til, at det vil være anderledes her, siger Morten Bjerregaard.