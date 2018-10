En 60-årig kvinde er af Anklagemyndigheden i Nordsjælland blevet tiltalt for ikke mindre end 22 forhold af bedrageri af særlig grov karakter.

Det oplyser Nordsjællands Politi.

Den 60-årige kvinde, som er fra Norge, er løbet fra regningen på flere danske bed & breakfasts, klostre og refugier.

Kvinden har også "lånt" penge af flere personer og derpå ladet være med at betale tilbage, »selvom hun ikke havde evne eller vilje til at tilbagebetale lånene«, lyder det fra politiet.

Hun er også tiltalt for at have stjålet et billede og et kobberstik.

Den 60-årige kvinde har været varetægtsfængslet siden den 30. juli, og sagen skal for Retten i Lyngby i december.