Brandstifter skabte tumult efter dom

En dom på fængsel i to år og ti måneder for brandstiftelse mod en daginstitution faldt torsdag eftermiddag i Retten i Glostrup ikke i god jord hos den dømte.

Den 23-årige mand skabte så megen uro efter dommen, at politiet vurderede, at det var nødvendigt at gribe ind.

- Han råbte op, men der var politifolk til stede i retten, som holdt ham fast, fortæller vagtchef Morten Steen fra Københavns Vestegns Politi.

Den 23-årige, som har nægtet sig skyldig i brandstiftelse, blev dømt for tilbage i januar at have stukket ild på institutionen Taastruphøj på Taastrupgaardsvej i Taastrup ved København.

Ved branden skete der skader for fem millioner kroner.

Anklager Sarah Kublitz siger efter dommen i en skriftlig kommentar:

- Brandstiftelse er en særdeles alvorlig forbrydelse, hvilket straffen i denne sag afspejler.

Branden kom lige efter en anden opsigtsvækkende hændelse på institutionen. Det var nemlig på selv samme institution, at en 14-årig dreng i skolepraktik kort forinden havde forgrebet sig på fem piger fra institutionen.

Politiet og anklagemyndigheden har den teori, at det var overgrebene, som fik den 23-årige mand, som er far til tre, til med en dunk benzin at sætte ild på institutionen. Den dømte er nemlig i familie med et af de børn, som blev krænket af drengen.

Anklagemyndigheden havde bedt retten om at udvise manden af Danmark. Det krav valgte retten dog kun delvist at følge.

Manden, der stammer fra Tyrkiet, blev idømt en såkaldt betinget udvisning - han får altså lov til at blive i Danmark.

Ud over dommen for brandstiftelse, blev den 23-årige også dømt for en række overtrædelser af færdselsloven og for overtrædelse af lov om euforiserende stoffer.

Urolighederne i forbindelse med domsafsigelsen er ikke de første under sagen. I forbindelse med at en politimand onsdag vidnede i sagen, kaldte den 23-årige politimanden for "lortepanser" og "pansersvin".

Den dømte valgte at anke dommen til Østre Landsret.