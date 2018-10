17-årig skal i fængsel: Sendte videoer med trusler til offerets venner

Kvælertag og et skub ind i en radiatoer var tilsyneladende ikke nok for en 17-årig voldsmand fra Randers.

Efterfølgende opsøgte gerningsmanden flere gange det 16-årige offer og truede ham. Og han optog tilmed en video, der blev sendt til offerets venner. Budskabet var simpelt: "Fortæl jeres ven, at han får flere tæsk."

Disse ugerninger og en række andre vurderede Retten i Randers skulle koste to et halvt års ubetinget fængsel, skriver Østjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Overfaldene samt truslerne blev indledt i sommeren 2017, og gerningsmanden har siddet varetægtsfængslet siden slutningen af april.

Med i dommen til den 17-årige var også et voldstilfælde, hvor en 16-årig dreng blev slået i hovedet med en knytnæve, to tilfælde af trusler på livet via de sociale medier, hvis de ikke gav ham penge, samt vekslilng af falske pengesedler til rigtige penge.

Anklagerfuldmægtig Cathrine Brunsgaard Jacobsen er tilfreds med dommen.

»Selv om der er tale om en meget ung mand, der stort set ikke tidligere er straffet, vurderede retten, at der var så mange grove forhold, at det skulle give en længere ubetinget fængselsstraf. Den 17-årige har udsat flere personer for afpresning, vold og vidnetrusler– nogle af dem endda flere gange - så jeg er tilfreds med, at retten fulgte min påstand om straf,« siger anklageren i en pressemeddelelse.

Den 17-årige havde i retten erkendt nogle af forholdene, mens han nægtede andre, og han ankede dommen.