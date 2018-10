Advarsel: Biltyvens mest avancerede værktøj er kommet til Danmark

Når man trygt forlader bilen låst med det lille klik og bip med nøglen, er bilen i virkeligheden ikke sikret mod tyveri. Selv uden nøgle kan biltyve stjæle den afløste firhjulede transport.

Med avancerede scannere har en international bande stjålet biler til millioner af kroner uden at være i besiddelse af en nøgle. Det bliver kaldt ”biltyvens mest avancerede værktøj” og skulle være kommet til Danmark. Det endelige bevis mangler dog endnu.

Sådan lyder advarslen fra politiets særlige efterforskningsafdeling i Aarhus, Særlig Efterforskning Vest.

Scannerne kan aflæse koden, som bilers elektroniske nøgler sender ud, siger politiinspektør Brian Voss Olsen til DR Østjylland.

Politiet efterlyser to mænd efter biltyveri for over en million

Politiet mistænker tyvene for at bruge en scanningsordning til at skaffe sig adgang til bilen gennem bilnøglen, som kan have været placeret i et hus ud til bilens tændingssystem. På den måde kan tyvene starte bilen og suse afsted uden nøgler.

Den metode og teknologi har Særlig Efterforskning Vest ikke tidligere oplevet, udtaler Brian Voss Olsen til DR Østjylland.

Det er bl.a. Porscher og BMW’er, som er blevet stjålet ved hjælp af de avancerede scannere. I marts blev to litauiske biltyve anholdt på et lager nær Varde med stjålne Porscher og BMW’er. Mandag faldt dommen.

De to biltyve blev dømt til udvisning af Danmark så snart, at de har afsonet deres fængselsstraffe på hhv. to år og to år og ni måneder.

Scanningsordningerne og det organiserede tyveri i sagen har skærpet politiets opmærksomhed.

»Der er måske noget yderligere, vi skal kigge på, når vi foretager ransagninger hos omrejsende kriminelle. Blandt andet scanningsanordninger af den type, der har været anvendt i denne her sag,« siger han til DR Østjylland.

GPS-sporing førte politiet til biltyve

Som bilejer er det svært at sikre sig mod den tekniske snilde, men løbet er ikke helt kørt.

»I de fleste biler i dag er der faktisk en lille udvej; det er, at man manuelt kan låse sin bil. Der er forskellige funktioner i bilen - nogle gange er det en knap, man kan aktivere i bilens dør omkring låsesystemet eller inde i selve kardanboksen. Det er forskelligt fra bil til bil,« udtaler Lederen af FDMs tekniske afdeling, Lone Otto, til DR Østjylland.

Ifølge Lone Otto er det ikke et nyt fænomen. Flere medlemmer oplever, at deres biler bliver stjålet, mens at de stadig har nøglerne trygt i lommen.



Det manuelle drej i låsen kan være den sikreste måde at låse bilen frem for det nemme klik med nøglen.