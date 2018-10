Medie så sagsakter: Forsvarer frygter skadet straffesag

Når en sag skal for retten, fremlægger forsvarer og anklager for første gang beviser, som skal understøtte, hvad de mener, der er foregået.

Men i en bestemt straffesag, som for tiden behandles i Københavns Byret, er forsvarsadvokat Anders Schønnemann Olesen bange for, at det har skadet sagen, at et medie på forhånd luftede flere af sagens fortrolige beviser.

- B.T. havde stort fokus på sagen, og i artiklerne fremgik det med ret stor tydelighed, at man refererede fra politirapporter og havde adgang også til alarmopkaldet i sagen. Det undrede mig ganske meget, siger han.

Det, politiet finder frem til under efterforskningen, er hemmeligt, og det er kun anklagemyndighed, forsvarer og eventuelt bistandsadvokat, som må se det.

I artiklen stod der blandt andet, at mediet havde hørt alarmopkaldet, som der også blev citeret fra i artiklen, ligesom en redegørelse fra politiet blev nævnt.

Derfor sendte Schønnemann Olesen 28. august klokken 01.44 en mail, hvor han bad politiet efterforske, hvordan B.T. havde fået fingre i oplysningerne.

- Jeg var naturligvis bekymret for, at det kunne føre til, at vidner blev påvirket af det, som andre vidner havde sagt, og af politiets efterforskning.

- Det kunne påvirke uhensigtsmæssigt, så vidner ikke fortalte, nøjagtigt som de huskede det, men mere i overensstemmelse med hvad andre - herunder politiet - mente, der var foregået i lejligheden, siger forsvareren.

I sagen står en 41-årig kvinde ved Københavns Byret tiltalt for at have efterladt to 14-årige i hjælpeløs tilstand en sen aften i marts.

Mens drengen døde, er pigen i dag svært hjerneskadet.

Selv om Københavns Vestegns Politi efterforsker lækket, kan det næppe få betydning for straffesagen nu, mener Schønnemann Olesen.

- På nuværende tidspunkt er vi stort set gennem sagens behandling i byretten. Den skadevirkning, som det her har haft på min klients sag, er sket. Det kan jeg ikke nå at reparere på, siger han.

Han ved ikke, om vidners forklaringer har været påvirket af, at sagsakterne blev beskrevet i pressen forud for hovedforhandlingen i byretten.

Det er dog ikke umiddelbart hans indtryk, at de har det.

Senioranklager Søren Harbo bekræfter, at der er indgivet en anmeldelse, som er sendt til Københavns Vestegns Politi. Han har ikke yderligere kommentarer.

Sagen mod kvinden blev indledt i byretten 20. september, og der ventes dom 10. oktober.