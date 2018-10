Usædvanligt tyveri: Scanner stjålet fra sygehus - blev først opdaget efter flere måneder

»Et usædvanligt frækt tyveri«.

Sådan beskriver Peter Toft, der er ledende overlæg på Regionshospitalet Silkeborg, tyveriet af en ultralydsscanner fra sygehusets ortopædskirurgiske afdeling.

Tyveriet har medført, at man - uden at have været klar over det - de seneste måneder har benyttet en ældre scanner, eftersom den rigtige scanner, der blandt andet bruges til scanning af led og knogler, var blevet udskiftet med en af et andet mærke.

Det var således først, da en læge for nylig undrede sig over det gamle udstyr, at man blev klar over, at scanneren var blevet ombyttet, skriver Midtjyllands Avis.

Det formodes, at ultralydsscanneren, der har en værdi af 250.000 kroner, blev stjålet tilbage i juli.

Tyveriet blev mandag meldt til Midt- og Vestjyllands Politi. Men her har man ikke meget at arbejde ud fra.

»Vi har fået oplyst et serienummer, så vi har efterlyst den i vores system. Så må se om den dukker op. Det er svært at efterforske et tyveri, der er så gammelt. Det er et offentligt sted, hvor rigtig mange mennesker har haft adgang til,« oplyser Jens Ole Pedersen, der er stationsleder i Silkeborg, til TV2 Østjylland.

Tilbage på Regionshospitalet Silkeborg er Peter Toft uforstående over for formålet med tyveriet.

»En brugt scanner har ikke den store markedsværdi, så der er næppe tale om, at scanneren skulle sælges videre. Men det må politiet nu efterforske,« siger han således til Midtjyllands Avis.