Bandemedlem var i besiddelse af stort våbenlager

En 20-årig mand med tilknytning til banden Loyal To Familia, LTF, er onsdag i Københavns Byret blevet kendt skyldig i at have været i besiddelse af et større våbenlager.

Samtidig blev en 30-årig mand, der også var tiltalt i sagen, frikendt.

Politiet afslørede våbenlageret 26. september sidste år, da betjente ransagede et kælderrum i Jesper Brochmands Gade på Nørrebro.

Her fandt betjentene 11 skydevåben - syv pistoler, to maskinpistoler, en revolver og en riffel. Heller ikke ammunition var der mangel på. I alt fandt politiet godt 750 patroner af forskellig kaliber.

- Min klient bor i nærheden, og anklagemyndigheden mente, at han havde sørget for adgang til kælderen, men det blev afvist af nævningetinget, siger den 30-åriges forsvarer, advokat Michael Juul Eriksen.

Den 20-årig blev ud over våbenlageret kendt skyldig i at være i besiddelse af en revolver.

En videoovervågning viste, hvordan han umarkeret lagde revolveren i kælderrummet. Et par timer senere hentede han den igen - denne gang maskeret.

Først 25. oktober tager nævningetinget stilling til, hvilken straf han skal have. Men med onsdagens skyldkendelse står han til flere år bag tremmer.

Våbenbesiddelsen alene skal nemlig som udgangspunkt straffes med mindst to års fængsel.

Men nævningetinget fandt også, at våbnene skulle bruges i en bandekonflikt. Dermed kan straffen stige med op til det dobbelte.

Sidste år førte en konflikt mellem banderne LTF og Brothas i København til en stribe skyderier med adskillige sårede og tre døde til følge.

I dag er Brothas splittet op i mindst to grupper, der bekæmper hinanden, hvilket flere skyderier i september vidnede om, og LTF er forbudt.

Rigsadvokaten har bebudet, at man vil gå til domstolene for at få LTF opløst, da banden efter anklagemyndighedens mening er en forening, der virker ved vold.

Men allerede 4. september nedlagde politiet et foreløbigt forbud mod banden. Forbuddet er gældende, inden sagen om bandens eventuelle endelige opløsning skal for retten.