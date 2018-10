Skandaleramt Christiania-sag har ligget stille i to år

I disse dage er det to år siden, at urent trav hos anklagemyndigheden satte en stopper for en af de mest omtalte sager om organiseret salg af hash fra Christiania. Og endnu er det usikkert, hvornår sagen kommer i gang igen.

Sagen ligger i Østre Landsrets Sektion E og her lyder meldingen, at man forsøger at finde en dato, hvor sagens ti forsvarsadvokater har mulighed for at møde til et møde om berammelse af sagen.

De ti advokater har andre sager, hvor de blandt andet skal møde i retten, og derfor er det lidt af et puslespil at få deres kalendere til at passe sammen.

- Det er rigtigt, at vi afventer, at landsretten får berammet et enkelt retsmøde i første omgang, siger Kim Bagge, der er en af forsvarsadvokaterne.

Selve sagen udspringer af en stor politiaktion kaldet "Nordlys" i marts 2014. Aktionen var rettet mod den organiserede handel med hash på Christiania. Sagen førte til, at flere end 80 personer blev dømt.

Under efterforskningen brugte politiet observatører og agenter, som også vidnede i retten, og i efteråret 2016 skulle tre af disse vidne i Østre Landsret.

I den forbindelse kom det frem, at politifolkene var blevet instrueret af anklageren i, hvad de skulle fortælle i retten. Anklageren er siden blevet tiltalt for stillingsmisbrug, og den sag kommer for retten til november.

Sagen mod anklageren blev efterforsket i Den Uafhængige Politiklagemyndighed (DUP). I den forbindelse blev de tre dommere fra sagen i Østre Landsret afhørt.

Efter at DUP-efterforskningen var færdig i marts i år, valgte de tre dommere at erklære sig selv inhabile, og det stod klart, at sagen som minimum skal gå om i landsretten.

Forsvarerne vil mere end det. De vil have byretsdommen fra marts 2015 ophævet, så sagen kan begynde helt forfra.

Det spørgsmål vil tage to en halv dag i Østre Landsret at få afklaret. Og hvornår disse to en halv dag skal være, skal altså fastlægges på det retsmøde om berammelse, som ikke selv er berammet.

Landsretten oplyser, at man nu har sendt nogle nye forslag om datoer til advokaterne, og at det forhåbentlig vil falde på plads i løbet af næste uge, hvornår berammelsesmødet kan blive holdt.

11 mænd er dømt i sagen. I byretten fik de straffe fra fængsel i et år og tre måneder til fængsel i fem år.