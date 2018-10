Motorvejsfotograf frifundet – igen

Det er en stadfæstelse af dommen fra Retten i Sønderborg i januar. Dommen er afsagt af Vestre Landsret onsdag formiddag.

Mens Retten i Sønderborg forsøgte at dele sol og vinde lige ved at betegne politiets ordre som berettiget, men af hensyn til de særlige forhold alligevel frifandt fotografen, er Vestre Landsret mere fast i mælet. Landsretten betegner politiets ordre om, at pressens repræsentanter skulle fjerne sig fra motorvejen, som direkte ulovlig.

Landsretten skriver i dommen bl.a.:

Der må ”lægges betydelig vægt på, at påbuddet afskar eller i hvert fald væsentligt begrænsede mediernes adgang til fortsat at dække situationen på motorvejen. Hensynet til nyhedsformidling er særlig vægtigt, når der som her var tale om en ganske ekstraordinær situation af stor samfundsmæssig interesse. Det forhold, at gruppen af flygtninge/migranter blev opildnet af pressens tilstedeværelse, og at nogle i gruppen muligt ønskede at anvende pressen til at skabe opmærksomhed om deres situation, kan ikke ændre på, at hensynet til nyhedsformidling skal tillægges betydelig vægt.”

Netop politiets påstand om, at at pressens tilstedeværelse var generende, fordi flygtningene ”spillede op til pressen,” tilsidesættes altså af landsretten.

Påbuddet var derfor ikke lovligt, fastslår landsretten og stadfæster byrettens frifindelse af fotografen.

Anklageren i sagen, senioranklager Lars Viereck, som i retten argumenterede for, at fotografen skulle dømmes, udtaler, at han selvfølgelig hellere havde set, at landsretten havde imødekommet hans argumenter.

»Men når det er sagt,« siger Lars Viereck, »så er jeg faktisk slet ikke utilfreds med dommen, for det afgørende er, at den ganske anderledes klart formulerer, hvad politiet må og ikke må. Retten i Sønderborg satte sig mellem to stole, men efter landsrettens dom ved politiet i højere grad, hvad man har at rette sig efter: Politiets skal give pressens repræsentanter første prioritet for at give dem mulighed for at holde offentligheden orienteret.«

Pressefotograf Martin Lehman er lykkelig over dommen.

»Den viser, at jeg handlede rigtigt i situationen,« siger han.

Også formanden for Dansk Journalistforbund, Lars Verge, glæder sig over dommen:

»Den viser, at det er pressen og ikke offentlige myndigheder, der bestemmer, hvad der er journalistisk vigtigt at dække. Dommen er klar i modsætning til dommen fra byretten. Det er en stor dag for pressefriheden,« siger journalisternes formand.